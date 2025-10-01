東京・杉並区で、2階建ての住宅が突然崩れ、がれきが隣りのマンションの敷地になだれ込んでいます。30日午後7時過ぎ、杉並区堀ノ内にある木造2階建ての住宅が突然崩れました。住宅には50代の父親と20代の息子2人が住んでいて、息子は外出中で、父親は崩れる直前に外に逃げ、無事だったということです。崩れたがれきが向かいのマンションにもなだれ込みましたが、けが人はいませんでした。