育児と仕事の両立に向けた支援を強化するための改正育児・介護休業法がきょう（1日）から施行されます。きょう施行された改正育児・介護休業法によって、企業は3歳から小学校入学前の子どもがいる従業員に対し、育児と仕事を両立し、柔軟に働けるようにするため、5つの制度から2つ以上の対応をとることが義務付けられました。5つの制度は、▼始業時間の変更（フレックスタイム制か時差出勤制度）、▼月10日以上のテレワーク、▼保