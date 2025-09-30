ひとり芸No.1決定戦『R-1グランプリ2026』の開催が決定した。10月1日11時11分から出場者のエントリー受付を開始する。友田オレ審査基準は「とにかく面白いピン芸」ただひとつ。若手からベテランまでが腕を競い合い、24代目の王者の座を目指す。前回は史上最多の5,511人がエントリーし、歴代最年少王者となった友田オレは「優勝してから約半年が経ちました。人生で一番濃い上半期だったと思います。テレビ、イベント、単独ライブ、