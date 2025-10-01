集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」連載中の漫画『マリッジトキシン』（原作・静脈、漫画・依田瑞稀）がテレビアニメ化され、2026年放送開始となることが決まった。併せて、ティザービジュアルとティザーPVが解禁となった。【動画】メインキャストに⽯⾕春貴＆若⼭詩⾳！『マリッジトキシン』PV本作は、数百年続く殺し屋「毒使い」の青年・下呂が、その血を絶えさせないため、結婚詐欺師・城