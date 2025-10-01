故ダイアナ妃が、王室内で密かにタブロイド紙を取り寄せていたことを、長年妃の専属ヘアドレッサーを務めたリチャード・ダルトンが明かした。1978年に初めて出会い、1981年から1990年まで妃の髪を担当していたダルトンによると、妃はゴシップ記事を読むために宮殿の規則を回避するよう頼んできたという。「妃はタブロイド紙を読むことを許されていませんでした」とピープルに語るダルトンは、冗談めかして「誰かが密かに持ち込んで