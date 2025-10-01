ヴィノスやまざきは、2025年9月27日(土)に開業15周年を迎える「ヴィノスやまざき たまプラーザテラス店」をリニューアルオープンしました。リニューアルを記念した生産者来店イベントや、限定ワイン福箱の販売などが実施されました。 ヴィノスやまざき「たまプラーザテラス店」リニューアルオープン  リニューアルオープン日：2025年9月27日(土)東急田園都市線「たまプラーザ駅」直結のたまプラーザテラス・ゲート