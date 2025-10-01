小中学校の教員が児童の盗撮画像をＳＮＳのグループチャットで共有したとされる事件で、愛知県警は３０日、新たに東京都豊島区立小学校教諭の男（３４）（埼玉県朝霞市）を児童買春・児童ポルノ禁止法違反（所持）容疑で逮捕した。この事件で逮捕された教員は６人目。発表では、教諭の男は３０日、自宅で児童ポルノの動画１点と画像２点を所持した疑い。「ＳＮＳで入手した」と容疑を認めている。愛知県警によると、一連の事