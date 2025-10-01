アウトドア用品大手スノーピークは、元スターバックスコーヒージャパンCEOの水口貴文氏が新社長に就任すると発表しました。創業家以外の社長就任は初めてです。スノーピークはコロナ禍のアウトドア人気からの反動などで業績が悪化。2024年7月に上場廃止していましたが、新たな体制のもと、早ければ2027年末での再上場を目指すとしています。