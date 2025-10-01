名古屋市の小学校教師の男らが、SNSのグループで児童を盗撮した画像を共有していたとされる一連の事件で、東京都の小学校教師の男が新たに逮捕されました。逮捕されたのは、東京都の区立小学校教師・澤田大樹容疑者(34)で、女子児童の裸を撮影した画像などを性的欲求を満たす目的で自宅で所持していた疑いが持たれています。警察によりますと、澤田容疑者は「わいせつな画像はSNSで入手した」「3年前に教員になり、子