30日、モトローラ・モビリティ・ジャパンは新型折りたたみスマートフォン「motorola razr 60」シリーズと「motorola razr 60 ultra」を発表した。本稿では主に本体外観の写真をお届けする。 motorola razr 60 ultra motorora razr 60とイヤホンのスワロフスキーモデル（日本未発売予定）