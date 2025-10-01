ÇÐÍ¥¤Î¹â·îºÌÎÉ¡Ê28¡Ë¤¬9·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¡×¤òÂà¼Ò¤·¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¹â·î¤Ï»öÌ³½ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ»ä¹â·îºÌÎÉ¤Ï17Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ò2025Ç¯9·î30ÆüÉÕ¤±¤ÇÂà½ê¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£11ºÐ¤Ç·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤ò»ØÆ³¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê