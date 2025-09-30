石破首相は、在任中最後の外国訪問として韓国の釜山（プサン）を訪れ、李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談しました。李在明大統領との会談に臨んだ石破首相からは、首脳が往来する「シャトル外交」によって次の政権に良好な日韓関係のバトンを渡したいという強い思いが感じられました。石破首相：日本と韓国がほかのどの国よりも緊密に連携し、頻繁に交流をし、そして毎回毎回シャトル外交の成果が出るような努力をしてまいりた