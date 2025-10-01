¼ÖÆâ¤ÇµÒ¤Î½÷À­¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î58ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·6·î¡¢ÅÔÆâ¤ÇÄä¼ÖÃæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼ÖÆâ¤ÇµÒ¤Î½÷À­¤Ë¥­¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÀè·îÂáÊá¤µ¤ì¤¿58ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï9·î30ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£