¥Ê¥Î¥Æ¥¯¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¸¦µæ³«È¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÁÉ½£¹©¶È±à¶èÇ¼ÊÆ»º¶Èµ»½Ñ¸¦µæ±¡¤Ç¡¢¥¦¥¨¥Ï¡¼¤ÎÉÊ¼Á¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¡Ê£²£°£²£´Ç¯£±£±·î£±£²Æü»£±Æ¡¢ÁÉ½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿µ¨½ÕË²¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¸¦µæ³«È¯ÈñÁí³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ8.9¡óÁý¤Î3Ãû6326²¯8ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áý²Ã·¹¸þ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£Æ±¶É¼Ò²ñ¡¦²Ê³Øµ»½Ñ¡¦Ê¸²½»º¶ÈÅý·×»Ê¤ÎÄ¥·¼Îµ¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤±¤¤¤ê¤å¤¦