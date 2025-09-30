１８日、陽産村を散策する観光客。（ドローンから、黄山＝新華社記者／黄博涵）【新華社黄山9月30日】中国安徽省黄山市歙（きゅう）県の山間部に位置する陽産村は、土壁で囲んだ方形や長方形の伝統集合住宅「土楼」数百棟が連なることで知られ、2013年に第2次中国伝統村落リストに登録された。秋の収穫期、村民はトウガラシやトウモロコシ、クルミなどを自宅近くで天日干しする。地元政府は近年、土楼や天日干しの光景を観光発