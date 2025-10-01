¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡¢½©¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¥¸¥ã¥º¥Ðー¥¸¥ç¥óÂè7ÃÆ¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡×¤ò10·î1Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£MV¤â¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£10¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¥¸¥ã¥ºver.¤¬ÅÐ¾ì Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡¢2024Ç¯12·î31ÆüÂç³¢Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿Âè6ÃÆ¡ÖFin -JAZZ-¡×°ÊÍè10¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¥¸¥ã¥º¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ ¤Ê¤ª¡¢²áµî6¶Ê¤ÎMV¤ÎYouTu