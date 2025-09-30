お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平とチュートリアル福田充徳が３０日、東京・後楽園ホールで「有田哲平の日テレプロレス噺」を開催。芸能界随一のプロレスファンという有田は「プロレス大賞」最優秀選手賞（ＭＶＰ）候補にスターダムの上谷沙弥の名前を挙げた。日本テレビとＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ！！】」がコラボして実現した企画。格闘技の聖地・後楽園ホールで、プロレ