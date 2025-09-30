教員グループによる児童盗撮事件で、6人目の容疑者として東京の小学校教諭が逮捕されました。 【写真を見る】児童盗撮画像を共有の教員グループ新たに6人目を逮捕東京・豊島区の小学校勤務の34歳 逮捕されたのは豊島区立池袋第三小学校の教諭・澤田大樹容疑者34歳です。警察によりますと、澤田容疑者は女子児童の裸を写したポルノ画像などを所持した疑いがもたれていて、警察の取り調べに容疑を認めているという