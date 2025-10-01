ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸­¿Í¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬Å¾À¸¤·¤¿¤é¡¢ATM¤À¤Ã¤¿¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Î¿·´ë¶ÈCM¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£10·î1Æü¤è¤ê¡¢Âè1ÏÃ¤ò¸ø³«¡£ÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATM¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤¤¤¿²ìÍè¤¬¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âATM¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¡Èº¤¤ê¤´¤È¡É¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯Á´4ÏÃ¹½À®¤À¡£º£²ó¤Î´ë¶ÈCM¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤ÎÂ¿µ¡Ç½ATM¤ËÅ¾À¸¤·¤¿²ìÍè¸­¿Í¤¬¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±¼Ò¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿´¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤¤ê¤´¤È¤ò