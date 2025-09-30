◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人は田中将大投手が日米通算２００勝を達成。リリーフ陣は中川皓太投手、田中瑛斗投手、大勢投手、マルティネス投手の継投でつないだ。２点リードの８回には大勢が無死一、二塁から２者連続三振を奪ったところでマルティネスを投入。杉内俊哉投手チーフコーチは「今日は３兎追いにいったので。マー君の２００勝と大勢の単独ホールド。マル（マルティネス）ちゃ