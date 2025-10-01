timelesz¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡Ù¤Ç¸õÊäÀ¸¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬½Ð±é¤¹¤ëÁ´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Î¿·CM¤¬9·î¤è¤ê¸ø³«Ãæ¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢2¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÀ¾»³ÃÒ¼ù¡¢Á°ÅÄÂçÊåº£²ó¤Î¿·CM¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°Û¤Ê¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¼ç¿Í¸øÌÜÀþ¤ÇÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÎ¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÂÎ