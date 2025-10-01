Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡¦¤Æ¤Ä¤ä¤¬¡¢1ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù44¹æ¤Î¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù36¼þÇ¯µ­Ç°´¬Æ¬¥«¥é¡¼ÆÃÊÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤ÏÌ¡²è¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤Î¥­¥ã¥é¤ËÎã¤¨¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌ¾¸À¤ä¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¤¡ª¤Æ¤Ä¤ä¡õÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡½¡½¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¤¬Æ°²èÆâ¤Ç¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ