24日にサウサンプトンとのカラバオカップ3回戦を戦ったリヴァプール。2-1と試合に勝利したものの、決勝点を挙げた新加入FWウーゴ・エキティケはゴールパフォーマンスの際にユニフォームを脱いでしまい、この日2枚目となるイエローカードを受け退場となった。この試合で2枚のイエローカードをもらってしまったエキティケは、プレミアリーグ第6節クリスタル・パレス戦を出場停止となり、メンバー外となった。エキティケを欠くリヴァ