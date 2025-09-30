◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人の大勢投手が２／３回１４球で１安打無失点２Ｋで今季４６ホールド目をマークした。３―２の８回に大勢投手が４番手で登板。先頭・岡林には初球の１５２キロを捉えられて中前安打を許し、２番・細川には１球もストライクを奪えないまま四球。いきなり無死一、二塁のピンチとした。ここで３番・上林をフォークで空振り三振。４番・ボスラーをフォークで空振り