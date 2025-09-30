AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）・リーグステージ第2節が30日に行われ、FC町田ゼルビアがジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）のホームに乗り込んだ。町田は、2024明治安田J1リーグを3位フィニッシュしたため、2025−26シーズンのACLEの出場権獲得。16日に行われた開幕節のFCソウル（韓国）戦では、先制点を奪われたものの、80分の望月ヘンリー海輝の得点で追いつき、初のアジアでの戦いは引き分けで終わった