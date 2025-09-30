違法サプリをめぐり警察の捜査を受けていた新浪剛史氏が経済同友会のトップ＝「代表幹事」を辞任しました。経済同友会新浪剛史氏「正直やりたいことありました。悔しい気持ち」理事会では続投の是非をめぐって意見が分かれたといいます。経済同友会新浪剛史氏「（意見が）2つに割れるとは思っていなかった。（進退を）委ねた時点では、みなさんご理解いただけるのかなという、オプティミスティック（楽観的）だったかなと思う