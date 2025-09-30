カシオ計算機は9月30日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、乳がんの早期発見などを呼びかける「ピンクリボン活動」を支援する「GMA-S145PK」を発表した。10月10日に発売する。価格は18,150円。製品の売上の一部は、乳がん患者とその家族を支援する団体に寄付される。GMA-S145PK○ベースモデルは「GMA-S140」「GMA-S145PK」は、デジタルとアナログの両表示を備える「GA-140」を小型化した「GMA-S140」をベースモデルに採用