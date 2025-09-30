韓国・釜山を訪問中の石破首相は李在明大統領と会談しました。両首脳はお互いの首脳が行き来する「シャトル外交」の継続を確認し、日韓関係を安定的に発展させることで一致しました。また、地方創生や少子高齢化など、共通の社会課題について「連携や協力を強化する」とした文書を発表しました。