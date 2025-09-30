◇パ・リーグソフトバンク1―2日本ハム（2025年9月30日みずほPayPayＤ）ソフトバンク・大江竜聖が、通算165試合目でプロ初黒星を喫した。0―0の4回無死一塁で郡司に先制2ランを被弾。「失投だった。あそこは抑えたかった」と悔やんだ。二松学舎大付から16年ドラフト6位で巨人に入団。今年5月にソフトバンクにトレード移籍した。