◇パ・リーグ楽天2―1ロッテ（2025年9月30日ZOZOマリン）楽天は21年ドラフト同期の泰勝利投手（21）と吉野創士外野手（21）が、同じ日に初勝利と初安打をマークした。0―1の7回にドラフト4位指名だった泰が登板し、1イニングを1安打無失点。続く8回に同1位指名の先頭・吉野が中前にプロ初安打を放ち、ここから2点を奪って逆転した。ともに入団4年目。チームの連敗を6で止める初白星を手にした泰は「（吉野）創士のプ