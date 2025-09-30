楽天モバイルが値上げしない方針を表明しました。楽天モバイル・三木谷浩史会長：極端な円安が進み人手不足もあり、残念ながら通信費は一般的に上がっているが、楽天は低価格・無制限を継続する。携帯料金をめぐっては、物価高や賃上げなどを背景に大手キャリアが相次いで実質値上げに踏み切る中、三木谷会長は「我々としては踏ん張りたい」と強調しました。楽天モバイルは、設備の省電力化や店舗運営の効率化などでコストを削減し