警視庁によりますと30日夜7時すぎ、東京・杉並区堀ノ内で一戸建ての住宅が突然崩れ、道路などをふさぎました。この住宅は50代と20代の親子の男性二人暮らしで、当時、中にいた50代の男性は異変を感じ直前に避難し、息子も外出中だったということで、ケガ人はいませんでした。住宅が崩れた原因はわかっておらず、警視庁が調べています。