◆ソフトバンク1―2日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの柳田悠岐外野手が、戦力構想外となった又吉克樹投手へエールを送った。又吉はこの日、ソフトバンクが来季の契約を結ばないと発表された。今年の1月にはともに自主トレを行った柳田は、又吉から連絡を受けたことを明かし、「まだ本人はやりたいって言っていたので、応援しているって（伝えた）。まだチームがあればいいなとは思っています」と語った