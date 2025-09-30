痛恨のPK失敗。相馬勇紀が悔しさを滲ませた。町田は現地９月30日、ACLEのリーグステージ第２節でマレーシアのジョホールと敵地で対戦。０−０のスコアレスドローに終わった。23分にPKの絶好機も、相馬がこれを決め切れなかった。放たれたボールは右ポストに嫌われる。試合後のフラッシュインタビューで、背番号７は「PKを外してしまったので、本当に悔しい勝点１になりました」と唇を噛む。 チームとしてペースを握る