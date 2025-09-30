◇パ・リーグ楽天2―1ロッテ（2025年9月30日）最多安打のタイトルを争う楽天・村林が同点打を放った。1点を追う8回2死一、二塁で左越え二塁打。これが7試合、22打席ぶりの安打で、シーズンの安打数を142とし、日本ハム・清宮幸、西武・ネビンを上回った。「なんとか打てて良かった。自分の中でしっかり準備をするというのは継続してやっているので」と村林。清宮幸は1安打で141本。タイトルへ向けて残り試合は日本ハム