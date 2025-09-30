◇セ・リーグDeNA4―5ヤクルト（2025年9月30日横浜）DeNAの先発・ケイが、65年ぶりに球団記録を更新した。先発して2回を1失点ながら自責点0。今季の防御率を1・74とし、1960年に秋山登がマークした球団歴代1位の1・75を更新した。「球団の長い歴史の中で記録を作れたことは非常に光栄でうれしい。チームメートやファンの皆さんに感謝の気持ちでいっぱい」と喜んだ。2回の3連続四球など4四球を与える内容に「あまり良