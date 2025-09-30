¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤¬»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Æâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬»î¹çÃæ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ´Þ¤á¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡££³¡½£²¤Î£·²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÎÃæÀî¤¬ÅÐÈÄ¡££²»àÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç£³ÈÖ¼ê¤ÎÅÄÃæ±Í¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¡¢ÂåÂÇ¤Î±­»ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤¨¤Æ¿¨