¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢£±¡¿£³²ó¤ò£´µå¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¡££³¡½£²¤Î£·²ó¡££²ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀî¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£²»àÆóÎÝ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÂåÂÇ¡¦±­»ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¾Ð´é¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ØÌá¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ±Í¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë²ñ¾ì¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾­Âç¤µ¤ó¤Î£²£°£°¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿