巨人の坂本勇人内野手（３６）が３０日の中日戦（東京ドーム）の試合終了後、日米通算２００勝目を挙げた幼なじみの田中将大投手（３６）に花束を贈呈し、熱いハグを交わした。坂本は「ああいう瞬間に、立ち会えるとは思ってなかったし。何年か前はね、一緒にやると思ってなかったし…。その瞬間に立ち会えて、２００勝すごいことなのでよかったです」と笑みを浮かべた。坂本と田中将は少年野球のチームメートだったこともあ