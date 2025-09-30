◇セ・リーグヤクルト5―4DeNA（2025年9月30日横浜）入団3年目のヤクルト・西村瑠伊斗内野手（21）が、うれしいプロ初安打を放った。村上の代走で5回に途中出場。7回1死一、三塁で回ってきた打席で、DeNA・藤浪の初球の156キロの直球を強振。高いバウンドの打球が右前へと抜け、プロ初安打が適時打となった。京都外大西高から22年ドラフト2位で入団。2年ぶりの1軍出場での初安打に「どんどん積極的にいこうと思っ