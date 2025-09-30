経済同友会は３０日、サプリメントの購入を巡り警察の捜査を受けた新浪剛史代表幹事（６６）が辞任したと発表した。新浪氏から辞任の申し出があり、受理した。後任が決まるまでは、筆頭副代表幹事の岩井睦雄氏（日本たばこ産業会長）が代行する。新浪氏は９月１日付でサントリーホールディングスの会長を辞任。同友会の代表幹事については活動を自粛し、自身の処遇を同友会に委ねていた。新浪氏と岩井氏は３０日、東京都内で