30日夜、東京・町田市で70代の女性を包丁で殺害しようとしたとして40歳の男が現行犯逮捕されました。女性は搬送後に死亡し、男は「誰でもいいから殺そうと思った」と供述しているということです。現行犯逮捕されたのは、職業不詳の桑野浩太容疑者（40）で、30日午後7時すぎ、町田市のマンションの外階段で70代の女性の腹などを包丁で刺して殺害しようとした疑いがもたれています。女性はこのマンションに住む秋江千津子さん（76）