30日夜7時すぎ、東京・町田市のマンションで女性が刃物のようなもので刺され死亡する事件があり、40歳の男が逮捕されました。調べに対し、「誰でもいいから殺そうと思った」などと供述しているということです。通報からおよそ3時間半がたった現在も、現場には規制線が張られています。マンションの外にある階段が事件現場となっています。現在も捜査員が作業をしていて、ライトを持って確認する様子もありました。警視庁によります