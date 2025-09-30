【ACLEリーグステージ第2節】(イスカンダル・プテリ)ジョホール 0-0(前半0-0)町田<警告>[ジ]アフィク・ファザイル(30分)主審:キム・ジョンヒョク└相馬勇紀がPK失敗…町田は史上初の海外アウェーで勝ち点1、ACLE初勝利ならず