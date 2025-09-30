ソニーは、Eマウントレンズ「FE 100mm F2.8 Macro GM OSS」を11月21日（金）に発売する。価格はオープン。市場推定価格は20万円前後。G Masterシリーズとして初のマクロレンズとなる。 最大撮影倍率1.4倍を実現したマクロレンズ。Eマウントレンズのラインアップにおいてこのほかに“マクロレンズ”と銘打っているのは、Gレンズシリーズに属する「FE 90mm F2.8 Macro G OSS」のみ。こちらは2015年に発