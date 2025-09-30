三菱ロジスネクスト [東証Ｓ] が9月30日大引け後(23:00)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来24円としていた26年3月期の期末一括配当を見送る方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては当社の株主及び新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨の決議をいたしました。