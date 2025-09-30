◇セ・リーグ巨人4―2中日（2025年9月30日東京D）巨人・田中将大の日米通算200勝へ。後を受けて登板したリリーフ陣はリードを懸命に守った。3―2と1点リードだった7回、2死二塁で代打・鵜飼を迎えた場面で田中瑛が3番手として登板。自慢のシュートを内角に続け、最後は外角のスライダーで空振り三振に仕留めるとガッツポーズ。「人生で一番緊張した。（田中将の）200勝に携わりたいと思っていたので、良かった」とホ