女優高月彩良（28）が9月30日をもって、契約満了のため17年間所属したスウィートパワーを退所することを、同事務所の公式ホームページで発表した。高月は「11歳で芸能の世界に飛び込んだ何も分からない私を指導してくださった所属事務所の皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。お仕事を通じてお世話になった、関係者の方々、私を応援してくださったファンの皆さまには、心より感謝申し上げます。未熟な私に温かい声をかけてくだ