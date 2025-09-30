カシオ計算機は9月30日、100℃の高温サウナでも使用できるサウナー専用腕時計“サ時計（さとけい）”「SAN-100H」の一般販売を10月17日に開始すると発表した。カラーはオレンジ（SAN-100H-7B）とブラック（SAN-100H-1B）の2種で、価格はいずれも16,500円。“サ時計（さとけい）”「SAN-100H」○クラウドファンディングで即完売となった商品を一般販売「SAN-100H」は、サウナ愛好家（サウナー）の社員のアイデアから生まれたもので