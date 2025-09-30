対局後の伊藤匠叡王と藤井七冠 愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太七冠が3連覇を目指す「王座戦」の第3局が名古屋であり、藤井七冠が敗れました。 藤井聡太七冠に同学年の伊藤匠叡王が挑む今期の王座戦五番勝負。 第3局は「名古屋マリオットアソシアホテル」で30日午前9時、伊藤叡王の先手で始まりました。 ここまで1勝1敗の2人。勝った方がタイトル獲得に王手となりますが、30日午後8時すぎ、103手で藤井七冠が投了、伊藤